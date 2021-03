Magaly Medina reveló una entrevista exclusiva con la madre de Aleska Zambrano en la que arremetió duramente contra Macarena Vélez, quien fue acusada de haberse metido en la relación de su hija con Said Palao, años atrás.

Mary Loret de Mola contó cómo Macarena Vélez conoció a Said Palao y la acusó de generar tremendo daño a su familia cuando inició su relación con el guerrero sabiendo que su hija estaba embarazada.

“Aleska estaba embarazada, tenía ocho meses cuando Said estuvo saliendo porque ni siquiera estaba con ella y hubo la preventa de canal 9 y lo ampayan con esa chica. Said iba a la casa y se quedaba, olvídate fue un desgarro total familiar”, dijo la madre de Aleska Zambrano.

Said Palao: Madre de Aleska Zambrano arremete contra Macarena Vélez

Aleska Zambrano demanda a Said Palao

Aleska Zambrano hizo pública su denuncia contra Said Palao. La joven contó que el integrante de Esto es Guerra no quiere aumentar el dinero que le envía a su hija, pese a que realiza viajes a Miami. Además, contó que el modelo no visita con frecuencia a la menor y que en varias oportunidades la ha dejado plantada.

Aleska Zambrano afirma que Said Palao le paga la misma pensión a su hija desde el 2018. “Él me salió con el tema de que le parece una falta de respeto porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia, y en diciembre se fue a Miami casi un mes”.

La joven le reclamó a Said Palao por su viaje a Estados Unidos. “Mi idea siempre fue conciliar, no quise hacer las cosas más grandes, pero no quiso. Su abogado se comunicó con el mío y dijo que no iba a dar un sol más”. Por esa razón es que Aleska Zambrano lo demandará para poder aumentar la pensión que recibe su hija.