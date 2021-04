La mamá de Aleska Zambrano, Mary Loret de Mola le respondió a la madre de los hermanos Said y Austin Palao, María Rosa Castro, quien había dicho que Aleska ‘no le deja hacer su vida normal’ a Said y hasta ‘que habría un tema de acoso’. Loret de Mola incluso anunció en Amor y Fuego que denunciará por difamación a la madre de Said.

Los periodistas del conocido programa de espectáculos conversaban con Aleska, cuando su mamá tomó la palabra y anunció que demandará por difamación a la madre de los Palao.

“Esa familia Palao debería estar agradecida mil veces, un millón de veces, con lo que ha hecho mi hija. Una muy buena madre por los cuatro lados”, declaró Loret de Mola.

Agregó que ella se encuentra en estos momentos en Miami y por ello ya habló con su abogado para interponer una denuncia por difamación a la mamá de los Palao, quien vive en los Estados Unidos.

PRUEBA DE ADN

Loret de Mola reconoció que en algún momento negaron que Said Palao pueda sacar a la calle a la bebé. “De repente en algún momento, al principio, pueda ser que sí porque ella pidió a hacerle un ADN a mi nieta, cuando sabe que mi hija no salía ni la puerta. No estaba seguro que la bebé sea hija de Said Palao”, manifestó.

Agregó que la señora Castro fue hasta su casa para pedirle a Aleska que no cuenta nada de su pedido y que ellos tuvieron que mantener silencio, para poder vivir en paz. “La señora no llama a su nieta hace cinco años”, manifestó.

