Tras las imágenes de Said Palao bailando y tomando por la cintura a una joven en una fiesta electrónica, la modelo Melissa Byrne (la protagonista de las escenas) reconoció que el ‘Samurái’ de Esto es Guerra sí coqueteó con ella.

Melissa brindó una entrevista telefónica a Magaly Tv, La Firme donde contó que fue lo que sucedió con el novio de Alejandra Baigorria.

“Hubo un coqueteo digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea de que él estaba con pareja. Yo no espero que nadie con pareja finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile”, manifestó Melissa.

Agregó que el momento fluyó y no fue planeado. “Yo estaba pasando y él me agarra de la cintura, me dice algo que no logré entender, simplemente lo miré. Una como mujer se da cuenta cuando le estaban coqueteando”, añadió.

Melissa Byrne reconoció coqueteos de Said Palao

Aunque, Melissa Bryne reconoció que no conversó con Said Palao, si detalló que ‘hubo miradas’.

‘NO SABÍA QUE SAID PALAO TENIA PAREJA’

En a entrevista Melissa Bryne afirmó que no sabía que Said Palao tenía pareja, es decir, no lo conocía ni a él, ni a Alejandra Baigorria.

“Yo no tenía idea de que él tenía pareja. Yo no sigo personas que no conozco ¿Cómo voy a saber que alguien que no sigo esta en una relación?, menos aún si viene y me coquetea, yo asumo que no tiene pareja”, dijo la modelo sobre Said Palao.

