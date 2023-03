QUIERE UNA FAMILIA. Alejandra Baigorria reveló que Said Palao le pidió tener un hijo juntos, pero la empresaria le aclaró que ella desea pasar antes por el altar y tener una familia constituida.

“Tenemos un dilema (...) Él no cree en eso de firmar un papel. Dice que un hijo nos va a unir, no todos creen en el matrimonio. Pero yo sí quiero entrar de blanco, casarme. Yo no voy a tener ningún hijo hasta que no me case . Entonces, él me dice ‘bueno, si te hace feliz, nos casaremos y luego tendremos el hijo”, indicó.

Ante ello, según la empresaria, su pareja accedió a esperar hasta el matrimonio. “En una relación no siempre van a querer la misma cosa y uno va tener que ceder (...) La gente habla porque tiene boca, pero ustedes no saben lo que hablamos en casa, no voy a grabar a Said diciéndome “ale yo quiero tener un hijo contigo””, manifestó.

null

Ale Baigorria le aclaró a Said Palao que quiere casarse

En otro momento, la rubia de Gamarra remarcó que antes de iniciar una relación con Said Palao le dijo que ella quería casarse porque no quería perder el tiempo.

“Yo antes de estar con Said, sabiendo que le llevo cinco años, le dije ‘yo quiero esto en mi vida, quiero casarme y formar una familia, si tú quieres podemos iniciar una relación. Y sino, que esto se quede como un chape de una noche y seguimos siendo amigos, y fresh’. Él me respondió que sí quería una familia, casarse con alguien”, detalló.

