QUIERE SER PAPÁ DE NUEVO. Said Palao se confesó con América Espectáculos y, al ser consultado sobre la posibilidad de tener un segundo hijo varón con Alejandra Baigorria, indicó que le gustaría. “Sí, claro. Obviamente”, dijo el chico reality.

Todo empezó cuando le preguntaron sobre los rumores de un supuesto embarazo de Ale, quien estuvo enferma hace unos días. Said indicó que las especulaciones lo tomaron por sorpresa.

“No sabía mucho de la especulación pero siempre pasan cosas así, que la gente se confunde”, refirió. En ese sentido, aseguró que la decisión de ser padres no debe ser tomada a la ligera.

“Un hijo no es cualquier cosa, tiene que ser planeado, consensuado, todo a su tiempo, en su momento. Las cosas no se hacen rápido, al menos tomar la decisión de tener un hijo. Pero con el tiempo se pueden venir muchas cosas”, indicó Said Palao.

LA HIZO DE ENFERMERO

Said contó que durante los días en los que Alejandra Baigorria estuvo enferma, se quedó con ella para atenderla. “Con bastante paciencia y buen humor porque tú sabes que los enfermos se engríen más de lo normal. La mayoría de sus pedidos han sido atendidos, se pone muy... muchos requerimientos”, dijo nervioso.

FELIZ DE VOLVER A EEG

Por otro lado, el chico reality se mostró contento con su regreso a Esto es Guerra. “La verdad se hace extrañar, nunca había estado tanto tiempo fuera del programa cuando está al aire, pero feliz, incorporándome de nuevo a la competencia y a darlo todo”, dijo.