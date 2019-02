Salim Vera no se arrepiente por su comportamiento en incidente ocurrido con Daniela Darcourt

El cantante Salim Vera rechazó tajantemente haber tenido una conducta violenta o que haya incentivado al público para que le arroje botellas a Daniela Darcourt, en el concierto ‘Alternativo Music Festival’, donde la salsera llegó con media hora de retraso y el líder de ‘Libido’ rompió un parante del micrófono.

“El público ya estaba tirando botellas, incluso antes de que cantemos. La gente estaba insatisfecha por la tardanza y yo también lo estaba. No soy una persona violenta”, precisó Vera.

A su vez, pidió que no se sorprendan por el hecho de romper un parante, porque es algo que hace en cada presentación.

“Soy un músico que desata su energía con todo lo que pueda. Fue un acto espontáneo, rockanrolero y musical. No es la primera vez que reviento un parante, fue un acto heroico. No incité la violencia, porque estaba dentro de mi horario. Todos los que me conocen saben que tengo esas actitudes, es parte de mi performance y la señorita Daniela Darcourt se asustó”, acotó.