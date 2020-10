Mucho se le ha acusado a Salim Vera, vocalista de la banda de rock peruana Libido, de ser un personaje que no conjuga con la palabra ‘humildad’, ya sea por el temperamento que muestra sobre los escenarios o por algunos hechos aislados con los que las personas han tratado de definir su personalidad.

“Lo que vemos no es lo que es la realidad y nunca llegamos a conocer al 100 % a una persona”, dice Salim Vera para tratar de desbaratar algunos mitos que se han tejido sobre él a lo largo de los años, sin embargo, deja bien en claro que la humildad no está en su ADN y presenta importantes argumentos para defenderse de las críticas.

Libido a los escenarios este sábado 17 de octubre, de manera virtual, para alegría de sus fans que estarán presentes del otro lado de la pantalla en el espectáculo interactivo denominado ‘Cara a Cara’. Salim Vera cuenta detalles del espectáculo en esta entrevista y habla, además, del tan 'ansiado’ reencuentro con Toño Jáuregui.

Ahora que la tecnología es nuestra aliada en la pandemia ¿qué tal te llevas con las redes sociales?

Soy aliado de las redes sociales, trabajo, publico, vivo con esto. Soy partidario de las herramientas que se dan para ofrecer su arte. Hay que evitarse los dramas y aprender a usar estas herramientas.

¿Las críticas te afectan?

Tengo una correa del tamaño de la de Papá Noel. No me afectan las ofensas. Si van dirigidas hacia mí, me dan risa. No discuto con el agresor ni con la agresora. En caso de que considere que son inútiles, bloqueo y los elimino.

Tu personalidad ha traspasado los escenarios y algunos te acusan de no ser humilde, que eso no va contigo.

No considero que sea una persona humilde y no considero que necesite la humildad como un requisito importante para ser una buena persona, es un aditivo que bien podría tenerlo o bien no, eso no me hace una mala persona o un peor ser humano. Sé como soy, soy una buena persona, una persona gentil y amable, sé pedir por favor, trato bien a la gente y a los animales. Tengo un buen comportamiento. Ya lo decía Nietzsche, la humildad la arrogancia de los débiles.

¿Qué opinas entonces de ese tipo de comentarios?

El hecho de que se me exija ser humilde, dista mucho de que yo acepte algo así. No tengo por qué complacer ese tipo de sentimientos. No estoy obligado a ser simpático con todo el mundo. No le caigo bien a todo el mundo y no a todos les gusta mi música. Así como a mí no me gusta todo el mundo ni toda la música. No considero la humildad como parte del ser humano. No sé de donde salió. La humildad no es un requisito necesario para ser una buena persona o un profesional.

¿Qué requisitos sí son necesarios?

Requisitos necesarios es sí saber quién eres, saber qué quieres, saber hacia donde vas, tener objetivos sobre tu vida, ser una buena persona, ser persona educada, respetar las leyes. Esos son requisitos necesarios para vivir en paz con los demás.

Por otro lado, las redes sirvieron para que Toño Jáuregui diera pie a un posible reencuentro de la formación original de Libido ¿Alguna novedad?

Esa situación está en nada al 100%. Hasta el 2022, en un año y ocho meses quizá veremos algo. No es una realidad.

¿La cuarentena no ablandó corazones?

Hubo un ablandamiento y luego se endureció.

Pero la intención para reunirse partió de Toño ¿no fue así?

Fue así. De hecho estuvo bastante graciosa esa ‘declaración’.

Tu dijiste que fue inteligente

Fue inteligente y estratégico, bastante ‘marketero’. Yo aprecio este tipo bastante de apariciones estratégicas, porque son bastantes inteligentes, pero de ese hecho a la realidad hay mucha distancia.

¿Ninguna comunicación adicional?

No hay ninguna conversación. Ahí quedó el asunto y volvemos a lo nuestro, a enfocarnos en el concierto.