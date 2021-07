La salsa en vivo está de vuelta y en un concierto que marcará historia tras la pandemia que paralizó el rubro del entretenimiento en nuestro país. “Salsa de Bicentenario” es el nombre que lleva esta cita ineludible con la música tropical pactada para el próximo 18 de setiembre, en el Jockey Club del Perú a las 5 de la tarde, con La India y Frankie Ruiz Jr.

Y como no podía ser de otra manera, tres artistas internacionales y dos nacionales conforman una cartelera llena de sabor y color. La India subirá por primera vez a un escenario peruano, tras año y medio de inactividad, con todo su clásico repertorio y su más recientes hits “Víctimas las dos” -a dúo con Víctor Manuelle- y “Mí Propiedad Privada”.

Para revivir la salsa romántica, el “Hijo de la Salsa” Frankie Ruiz Jr., le rendirá un tributo a su padre en vivo, con éxitos como “La Cura”, “Que se mueran de envidia”, “Tú con Él”, “La Rueda” y “Viajera”, entre otros. El tercer invitado internacional es la sorpresa que promete remecer la tarima.

SALSA PERUANA

Pero la salsa peruana, cotizada mucho en estos tiempos, no estará ausente sino mejor representada por los dos exponentes del momento como la orquesta “Bembé” y sus canciones de moda “No me pidas perdón” y “Ven y Dime; y el cantante juvenil Álvaro Rod que se impone en las frecuencias radiales con temas como “Vamos a escapar”, “Somos Dos”, “Si tu amor no vuelve” y " Escúchame mí amor”.

Cabe mencionar que el evento contará con todos los protocolos de bioseguridad, con capacidad limitada y las entradas están a la venta bajo la modalidad de Boxes. Las localidades para “Salsa de Bicentenario” ya están disponibles en los módulos de Teleticket de Wong y Metro o vía online.

