Si tus ojos lo primero que vieron fue el azulito cielo porteño y conociste el color rosado, antes que el arrullo de mamá, quiere decir que naciste en el Callao, amas la salsa y eres hincha del Sport Boys. Gaby Zambrano, chalaca de nacimiento, salsera por convicción, está decidida a asumir el riesgo de componer sus propias canciones. Está convencida que los tiempos de solo interpretar covers van quedando atrás. Suenan bien, pero estancan la creación.

Gaby, ¿En qué barrio del puerto viste la luz?

Nací en Chacaritas, pero mi familia es Bolívar y Montezuma.

¿Qué es lo primero que te enseñan en esas zonas?

Es una tradición ser salsero y amar a la ‘rosada’.

¿Cómo es el porteño?

Es territorial.

¿Algo más?

Criollo, pilas, fiestero, así esté en un bueno o mal momento.

¿Siempre listo para la rumba?

El chalaco no se ahoga con los problemas, trata siempre de disfrutar de la vida.

¿Qué más?

Tiene memoria de elefante. Si eres buena onda, nunca te olvidan.

Además, es la ‘Capital de la salsa’

Todo cantante internacional que llega al Callao, se siente feliz de la forma como lo tratan.

¿Te ha tocado cantar para un finadito?

Una vez estaba dando un concierto en un segundo piso.

¿Qué ocurrió?

Acabé la presentación y cuando iba bajando, me percaté de un velorio.

¿Te pidieron que cantes?

Sí y empecé a entonar: ‘Mi media mitad’ y en eso veo que la esposa escuchaba y se desgarraba en llanto.

¿Cambiaste el repertorio?

Sí y pasé a un tema más alegre.

La salsera Gaby Zambrano afirma que le gustaría seguir incursionando en la actuación

¿Estabas retratada en ‘Las Caras’ de Atahualpa?

La gente siempre me ha apoyado y me han pintado en ese lugar que mencionas y otros más. Por eso nunca dejaré de agradecerles.

¿Una audacia como artista?

Me atreví a interpretar temas cantados por varones.

¿Cuál es tu ‘especialidad’?

En mis presentaciones hay full rumba, hasta que el público se canse de bailar.

¿Un concepto del ritmo que cultivas?

En la salsa siempre hubo la picardía de lanzarse ‘dardos’ uno a otro.

¿Lo prácticas?

Se la mando a mis compañeros, pero hasta ahora nadie me respondió. Creo que no me entienden, ja, ja.

Ya no hay duelos entre salseros de manera musical

Es que se ha perdido la esencia.

¿Por qué ha sucedido?

Es que están cantando como ellos quieren.

¿Algo más?

Por ser comerciales dejaron de lado la esencia.

Eres de las pocas que presenta temas originales, de su propia autoría

Creo que a mis colegas les falta arriesgarse más.

¿Las radios te piden covers?

Ellos te pasan tu canción por un filtro y nadie sabe cuál es.

¿Eso quiere decir?

Que el público no elige que escuchar, sino la radio es la que decide que temas poner.

¿Un mano a mano que puedes traer a la memoria?

El que tuvieron hace años Cano Estremera y el José Alberto ‘El Canario’ y así hay varios.

Te puedo preguntar, ¿por qué cantas salsa?

Porque lo siento y no por qué está de moda.

¿Por quién lo dices?

Porque he escuchado a algunos manifestar que en realidad les gustaría cantar baladas.

Hace poco hiciste una denuncia de acoso, de parte del actor Gerardo Zamora

Lo conocí en un evento, cuando estaba trabajando con mi papá, yo era una adolescente.

¿Qué pasó?

Nos agregó a sus redes. Yo tenía 16 años y él era bastante insistente. Y ese recuerdo lo enterré en un cajón.

¿Qué te animó a comentarlo?

Estaba en una trasmisión en vivo desde mi Instagram y un admirador me preguntó si me habían acosado y lo comenté.

¿Cuál fue la reacción de la gente?

Alguien me dijo: ‘Él tiene denuncias de algunas chicas sobre lo mismo’ y respondí que les creo.

¿No fue una estrategia publicitaria?

Te diré algo.

Adelante

Me llamaron de muchos programas para declarar, pero siempre respondí que no, porque cuido mi carrera.

¿Cuál fue lo bueno?

Que miles de chicas me escribieron y me mostraron capturas de sus conversaciones con él y la verdad, ojalá un día lo denuncien también.

Ahora solo te queda ampliar tus seguidores por el mundo

Nos vamos a Estados Unidos, Europa, estaré en Madrid, Francia.

Gracias por tus revelaciones y recomiéndanos un tema de tu autoría

Gracias por la entrevista y los invito a mirar el video oficial de ‘La dueña de la clave’.