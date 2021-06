La salsera Kate Candela afirmó que no tendría problemas en volver a conversar con Daniela Darcourt, pues considera que es una chica triunfadora y hoy en día no está dispuesta a discutir ni pelear con nadie. De esta manera, pone paños fríos a ciertas discrepancias del pasado con su colega y excompañera de ‘Son Tentación’.

“Yo me alegro por el éxito de todas mis compañeras, sé que ella (Daniela) está viviendo un buen momento y la felicito a la distancia. No tendría problema en hablar con ella, pues en este momento de mi vida no estoy dispuesta a discutir ni pelear con nadie, pues me encuentro enfocada en mi trabajo musical”, comentó la cantante.

Por otro lado, comentó que está soltera pues planea la internacionalización. “He optado en darme tiempo para mí, quiero estar tranquila y sin distracciones, así que el amor de pareja no está en mis planes por ahora. Solo quiero estar enfocada en mi trabajo, pues hay muchos proyectos por hacer”, precisó la excantante del grupo femenino ‘Son Tentación’.

SE HIZO ARREGLITOS PARA VERSE MEJOR

Hace unos días Kate Candela contó a Trome que durante la cuarentena ha bajado alrededor de 12 kilos y hace unas semanas se ha sometido a unos arreglitos estéticos para verse mucho mejor. Además, contó que acaba de celebrar su segundo aniversario como solista y aunque le ha tocado vivir la pandemia, no se desanima para seguir trabajando y entregando música a su público.

“Durante la pandemia cambié mis hábitos alimenticios y he estado haciendo mucho ejercicio y pude bajar hasta doce kilos. Ahora me he hecho unos arreglitos, cosas pequeñas, no me veía mal pero una siempre quiere verse mejor y me debo a un público. Hace poco me sometí a una liposucción y un pequeño aumento de busto”, comentó Kate Candela.

Aunque acaba de celebrar su segundo aniversario como solista en plena pandemia, dice no estar desanimada con la decisión que tomó porque nunca dejó de trabajar y entregar música a su púbico. “Estoy feliz de haber celebrado mi segundo aniversario, aunque a los 8 meses de empezar llegó la pandemia y tuve que plantar todos los shows. Creo que he podido afrontar bien todo lo que nos ha tocado vivir, y no me caí, he seguido trabajando, lanzando temas nuevos y el público me ha apoyado, yo estoy muy agradecida con ellos. Por eso, ahora voy a realizar mi primer show presencial el próximo 17 de julio con un aforo reducido”, enfatizó la salsera.