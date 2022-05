La salsa es vida, educa con ritmo y sabor. Esta es una charla a corazón abierto con una cantante famosa, responde al nombre de Tania Pantoja, es intérprete de temas que te reconstruyen el alma, pero también es el sinceramiento de una mujer que se alinea en el feminismo, lo expresa en sus temas y sin miedo asegura que cayó en la infidelidad, consciente de lo que estaba haciendo. Una prueba que el arte debe estar comprometido con la sociedad. Un diálogo cómo solo se puede tener con ella.

Tania, en tus temas le das duro a los hombres

Porque soy cien por ciento feminista.

¿En qué consiste tu lucha?

Estoy en contra la violencia doméstica. Entono: ‘Se te están cayendo los pantalones, ahora los llevo yo. Ya tú no mandas en la casa, la que manda soy yo’. Lo digo de una manera jocosa.

En ese sentido, ¿Cómo es la cubana?

No se deja.

En Perú saltan a diario los temas de violencia familiar

He preguntado y me dicen que acá los hombres no tienen mucho amparo. Que todo es a favor de la mujer, pero no debería ser así, porque el varón también es un ser humano.

Define como es el espíritu de tus paisanas

La mujer cubana aprendió a independizarse. Tiene muy claro que debe tener su casa, hijos y si se separa del marido, no hay problema.

¿Cuál es el hombre perfecto?

No existe.

¿Cuál es el pecado que más repite?

La infidelidad.

¿Y el tuyo?

Yo he sido más infiel que ellos.

¿En serio?

Si y lo hago en nombre de la mujer.

¿Por qué?

Soy una vengadora de todas las engañadas.

¿Te descubrieron?

Nunca se enteraron.

¿Perdonarías un engaño?

No, Porque no soy de pelear y después decir: ‘Te quiero mi amor’.

¿Has sufrido agresión física?

Si y lo corté de raíz.

¿Le respondiste?

También le di su merecido.

¿Qué te enseñó la Pandemia?

Que mucha gente no servía. Sacó lo peor y mejor de un ser humano.

Comparte tu apreciación.

Penaron que se iba acabar el mundo y derrocharon envidia y egoísmo.

¿Y qué nuevas costumbres asumiste?

Me volví una ama de casa. Limpiaba todo el día y aprendí a jugar dominó, que pese a ser el juego nacional de mi patria, no lo sabía.

¿Eres una alumna destacada del Conservatorio de Cuba?

Soy empírica.

¿Tienes otra profesión?

Soy maestra graduada, he enseñado a jovencitos y era muy protectora con mis alumnos.

¿Cómo surge el canto?

Desde pequeña llegaba a casa y cantaba. Colocaba, en ese tiempo, el casete de Dulce, una cantante mexicana muy famosa en mi país. Tenía un registro de voz muy alto y yo iba a la par con ella.

¿Impresionabas?

Por eso los vecinos decían que cantaba mejor que ella, ja, ja.

¿Pero cómo das el paso?

Fui a ver una prueba de cantantes, pero solo quería mirar.

¿Cómo siguió todo?

Estaba observando y tuve deseos de ir al baño. Entro y me pongo a cantar y sucedió.

¿Qué cosa?

El director de la orquesta gritó: ‘Esa voz que estoy escuchando es la que deseo para la orquesta’.

¿Y así empezó esta historia?

Sí, mi primer grupo fue la ‘Sonora caribeña’.

Y hoy te tenemos nuevamente entre nosotros

He grabado el tema ‘Quererte a ti’, que hizo famoso hace años Ángela Carrasco. Le hemos dado una hermosa versión con ‘Los Conquistadores de la salsa’-

Pero si te vas a presentar para tu gente

Si. Este domingo 29 estaré en la discoteca ‘Bananas’ y ‘La choza Náutica’ de los Olivos. El lunes 30 estaremos en Piura.

Un gran abrazo

A ustedes desearle siempre lo mejor. Al Perú lo quiero como mi segunda patria.

