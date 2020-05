¿Lo sabía? Samahara Lobatón confirmó que está embarazada de cuatro meses luego de una ola de rumores. Y aunque Melissa Klug ni Abel Lobatón se han pronunciado oficialmente tras la noticia, al parecer ambos ya sabían de la llegada del nuevo integrante de la familia.

Magaly Medina mostró unas declaraciones del padre de Samahara de hace una semana, cuando las especulaciones de su embarazo ya sonaban fuerte entre sus seguidores de Instagram. En esa oportunidad, el ex futbolista aseguró que no sabía nada del tema pero que estaría feliz de convertirse en abuelo.

“Ella es una mujer ya de 18 años, una mujer hecha y derecha y ya toma sus propias decisiones; y si llega en su momento (el embarazo), es parte del cliclo de la vida. Al momento no me han informado nada y no tendría por qué negarlo”, dijo para las cámaras de la ‘Urraca’.

Asimismo, aseguró que se sentiría contento por ella y que le daría su apoyo si tomó la decisión de ser mamá.