LE ACABA LA MENTIRA. Samahara Lobatón comentó las historias que subió Rodrigo González a su cuenta de Instagram y expresó su molestia al ver al futbolista Alexi Gómez con nueva pareja.

Samahara Lobatón le escribió a Rodrigo González que Alexi Gómez no es un buen padre. “Celebrando como si fuese un buen papá, no ve, ni le pasa a su hijo”, indicó la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón afirma que sabe de primera mano de la irresponsabilidad de Alexi Gómez con su pequeño. “La mamá de su hijo es mi amiga y tiene que hacer malabares porque no le pasa hace un año y si lo llama para verlo lo ilusiona y no se lo lleva”, escribió la ex chica reality.

El 20 de mayo, Andrea Barrantes denunció a Alexi Gómez publicamente en el programa de Magaly TV La Firme por todas las agresiones de las que fue víctima cuando vivió al lado de futbolista.

Andrea Barrantes contó el infierno que vivió al lado de Alexi Gómez. “Todo empezó con empujones cuando yo le retenía para que no se vaya”, cuenta la joven. El 28 de Abril, Alexi Gómez se fue a reunirse con sus amigos en plena cuarentena. Cuando regresó a su casa empezó a gritarle a Barrantes, ella detalla que cerró la puerta del cuarto porque el futbolista estaba ebrio y su hijo estaba durmiendo.

“Me agarró del cabello con odio, me tiró al piso, me hizo un arañon en el rostro, me metió el golpe en el seno”, menciona Andrea Barrantes. En ese momento, la joven rompe en llanto al recordar que el futbolista le pide disculpas, ella sólo atino a decirle: “por qué yo, si yo he sido tan buena contigo”.

Andrea Barrantes acudió a un médico para certificar las lesiones. Al día siguiente, Alexi Gómez hizo como si no pasara nada, pasaron muchos días para que le pida disculpas, le envío varios mensajes a su WhatsApp. “Yo no quiero romperte más el alma, tienes miedo, yo siento que te rompí el alma, Andrea, esto se me escapó de las manos”, le escribió futbolista.

Samahara Lobatón arremete contra futbolista Alexi Gómez (TROME)

Alexi Gómez denunciado por pareja (TROME)

Alexi Gómez acusado de agredir brutalmente a su actual pareja

