Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por una denuncia que le entabló una joven amiga de Youna, el padre de su hija. Según Jorka Otoya, la hija de Melissa Klug la amenazó de muerte por su relación con el barbero.

Amor y Fuego mostró unos chats que mantuvieron ambas jóvenes, en los que Samahara la acusa de inventar que tiene algo con su pareja. “Te gusta panudearte con Youna, inventar que tienes algo con él, asquerosa” , le dice mientras le pide que le conteste el teléfono.

Jorka le contestó a Samahara Lobatón y aseguró que no tiene nada con el barbero. “No me gusta tu marido hijita, madura”, le respondió. “¿Madura? Madura tú que a todo el mundo le dices que tienes algo con él. Me vas a conocer” , le advierte la influencer.

Según el documento policial al que tuvo acceso el programa de Rodrigo González, Jorka Otoya denunció a Samahara Lobatón hace unas horas pos acoso. Dice que recibió llamadas de la hija de Melissa Klug y mensajes de texto amenazándola y diciéndole que si no contestaba, iría a su domicilio para matarla, porque presume que tiene una relación sentimental con el esposo de la denunciante. “Te mato hija de p... porque te mato”, se lee en uno de los mensajes de Samahara.

SAMAHARA LOBATÓN CONTESTA

Amor y Fuego se comunicó con Samahara Lobatón y la influencer aseguró que no sabía de qué denuncia se trataba. “Yo ni sé quién es (la denunciante) te juro que ahora todas me conocen y hasta se inventan conversaciones, yo ahorita estoy con mi bebé enferma” , se defendió.

Asimismo, aseguró que los chats son editados y que ese número solo lo usa para trabajar. “Si me ha denunciado como dices llegaremos hasta el final y le devolveré la denuncia por difamación porque es conversación está editada”, acotó.

Jorka Otoya, amiga de Youna, denunció a Samahara Lobatón por acoso.

