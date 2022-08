Jactarse del monto que gastó por el cumpleaños de su hija sumado a los comentarios que publica en sus redes sociales le han valido más de una crítica a Samahara Lobatón, por ello la conductora de Un día en el mall, Andrea Arana, se animó a darle un consejo.

“Samahara yo que tú, apago el wifi, apago los datos pongo en modo avión el celular, me calmó me echo, estoy con mi hija comparto tiempo. Deja que las cosas se calmen un poco y ya no andes publicando esas cosas, que no te hacen justicia”, manifestó.

Esto en referencia a uno de los últimos posts de la hija de Melissa Klug en el que anuncia que a partir de ahora ‘hará sus cosas en silencio’, utilizando una animación de los pingüinos de Madagascar.

Andrea Arana agregó que este tipo de publicaciones tienen un efecto contrario y ‘hacen que la gente siga teniendo una mala impresión sobre ti’. “Te lo decimos como consejo no para rajar de ti ni nada, sino para que vuelvas a tener a tu público de tu lado”, le explicó a Samahara Lobatón.

SAMAHARA LOBATÓN Y LA PUBLICACIÓN DEL PINGÜINO DE MADAGASCAR

La hija de Melissa Klug utilizó una animación de los pingüinos de Madagascar para anunciar en sus redes sociales, que a partir de ahora buscará hacer sus cosas en silencio a fin de no despertar envidias.

“En esta vida nada se puede hacer público, ni una relación, ni un embarazo, ni tus metas, ni tus éxitos, todo sale mejor en silencio, sin decirle nada a nadie porque la gente es mala y envidiosa”, dice en parte de la publicación de Samahara Lobatón.





