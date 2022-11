SE VA DEL PERÚ. Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al revelar que abandonará el país para ir a radicar a algún lugar del mundo. La hija de Melissa Klug anunció que por esta razón pondrá en venta sus cosas, desde ropa hasta muebles y que incluso también lo hará con lo perteneciente a su pequeña hija.

“ Quiero contarles que por motivos que nos tenemos que mudar del país, literalmente, vamos a estar vendiendo un montón de cosas , no solamente de Xianna, sino también de mi casa, mías. Literalmente, vamos a vender varias cosas de nuestra casa, parte del ropero de Xianna y parte de mi ropero porque no podemos viajar con todo”, mencionó.

Sin embargo, en medio de este anuncio, una usuaria salió a acusar a Samahara de no cumplir con la entrega de los productos que vende en el closet sale. La influencer respondió y ‘amenazó' con demandarla por difamación.

TROME | Samahara Lobatón se va del Perú

SAMAHARA LOBATÓN EN PROBLEMAS OTRA VEZ

Una usuaria tuvo que recurrir al portal de Instarándula para acusar a Samahara Lobatón de estafa al no entregarle un producto que le compró en su closet sale y no devolverle su dinero. La engreída de Melissa Klug no se quedó callada y salió al frente para amenazar la mujer con una denuncia por difamación.

“ Samahara Lobatón, cuándo piensas en mandarme el producto o el dinero. Te hice el depósito de 280 soles por la compra de un saltarín y una casaca en tu closet sale y ahora me doy con la sorpresa que has puesto en venta el saltarín que te compré y nunca me mandaste. Te envié mi número de cuenta, espero que me hagas el depósito”, se lee en el mensaje de la usuaria.

Sin embargo, la mujer informó al periodista Samuel Suárez que minutos después de hacer pública su denuncia, la influencer Samahara le depositó el montó que le estaba debiendo. Sin embargo, Instarándula dejó en claro que nada quita “el mal sabor generado”.

Además, tras haberle entregado el dinero, Samahara le envió un mensaje a la usuaria para dejarle entrever que la demandaría por difamación si es que no se rectifica y borra los mensajes.

“ Tienes 24 horas para eliminar el post o procederemos a una denuncia por difamación . En todas las ocasiones se te dijo que sería dependiendo de nuestra disponibilidad. Esperamos que sea eliminado o procederemos legalmente, gracias”, mencionó.