SE ACABÓ EL MISTERIO. Samahara Lobatón hizo una pequeña celebración para revelarse a sus seguidores y su familia que su bebé será mujercita.

En las imágenes se observa a Samahara Lobatón junto con su pareja Youna. Ambos están alrededor de una caja de donde salen globos de color azul y rosado. De este modo, la pareja reveló que el bebé en camino será mujercita.

“Es una Bebita 💓 nuestra princesa @flockogram 😍🤤”, escribió Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram y etiqueto a su pareja. Además, la publicación fue acompañada de fotos de la pareja mostrando su entusiasmo por la futura bebé.

Al respecto, la pareja de Samahara Lobatón, Youna, indicó que está dispuesto a convertirse en el mejor padre del mundo para su pequeña. “No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo. El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho mas, solo espero que dios me de fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor”, escribió el joven barbero.

SE LES ADELANTO LA OBSTETRA

Samahara Lobatón confirmó hace unos días que se encuentra embarazada de cuatro meses a sus 18 años. Pese a que muchos la criticaron y otros la apoyaron, la hija de Melissa Klug aseguró que está feliz con la noticia y que, junto a su pareja, decidieron tener al bebé y formar una familia.

En otra historia e Instagram, Samahara Lobatón contó que viene siendo atendida por una obstetra, con la cual ya se sometió a una ecografía. Fiel a su estilo, la joven decidió etiquetar a la doctora en Instagram para que sus fans también la sigan.

Lo que no esperó Samahara Lobatón es que la doctora compartiera dicha publicación en la que fue etiquetada y escribiera una frase con la que, al parecer, habría revelado el sexo del bebé de la chica Klug. Este hecho fue alertado por la cuenta de Instagram ‘instarándula’.

“Hola, bebita”, escribió la doctora en la historia que luego borró de su cuenta de Instagram, pues todo indica que fue alertada por la futura madre quien aún no hace oficial el sexo de su bebé.

Samahara Lobatón habla sobre cómo se siente por ser madre de una niña (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Gianella Marquina sobre Samahara Lobatón

Rebeca Escribens le habla a Samahara Lobatón - TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Obstetra de Samahara Lobatón habría revelado por error que su bebé será una mujercita

Karla Tarazona revela cómo se siente Melissa Klug con la noticia del embarazo de Samahara Lobatón

Melissa Klug rompe su silencio y le manda chiquita a Samahara Lobatón tras anunciar su embarazo: “Las puertas de mi casa están abiertas cuando reflexionen”