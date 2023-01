¡UY NO! Samahara Lobatón no dudó en presumir en Instagram su rostro y su outfit por Año Nuevo. Recientemente, la hija de Melissa Klug reveló que se sometió a retoques estéticos.

No obstante, el portal de Instarándula realizó una encuesta para conocer la opinión de los usuarios sobre los retoquitos de la exconcursante de El Gran Show y los resultados fueron contundentes.

“Samahara comparte con sus fans los resultados de sus arreglitos ¿Les gusta el resultado?”, cuestionó Samu Suárez.

Más del 60% de los encuestados considera que los “arreglitos” de la influencer “no quedaron bien” y le recomiendan “denunciar” a los profesionales que estuvieron a cargo.

¿Por qué Samahara Lobatón pasó la Navidad sin Youna?

Durante las fiestas por Navidad, se evidenció que Samahara Lobatón no estaba con Youna, su pareja y padre de su hija.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y recurrieron a la sección comentarios de la red social para consultarle por su pareja sentimental y ella respondió.

“Todos los años la he pasado con mi familia, Youna, Xianna y yo. Este año es una excepción. Si no es tu vida, es mejor no comentar porque no sabes nada de mi vida en cuatro paredes”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Isabel Preysler: ¿Quién es Florentino Pérez, vinculado a la socialité, y a cuánto asciende su fortuna?

¿Qué pasaría con Lionel Messi si se lanza como candidato a la presidencia de Argentina?

¿Dónde será el concierto del Grupo 5 para celebrar el Año Nuevo 2023 hoy, 1 de enero?