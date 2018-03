Samahara Lobatón hace esto en sus redes sociales tras críticas que recibió por llorar en Combate [VIDEO]

La integrante más joven del reality Combate, Samahara Lobatón, no la pasa nada bien. Miles de usuarios en redes sociales criticaron la actitud de la menor en el segmento de baile del espacio televisivo.



La adolescente no soportó la presión de bailar al lado de la cubana Maylin Otero.Samahara Lobatón rompió en llanto al escuchar la voz de su mamá por teléfono. El mundo de la televisión puede ser chocante para una adolescente.



Usuarios de redes sociales piden que la menor se retire del reality porque aparentemente no estaría preparada para resistir toda la presión que conlleva participar en este tipo de espacios televisivos.Es por esta razón que la joven decidió bloquear los comentarios en Instagram.



Samahara Lobatón publicó fotos de su presentación en el reality Combate y decidió bloquear los comentarios. La misma decisión tomó cuando recibió una avalancha de comentarios por someterse a una rinoplastia.



La joven de 16 años se siente muy feliz de formar parte de Combate. Samahara Lobatón cuenta con el apoyo de su madre, la mediática empresaria Melissa Klug, quien no duda en sacar las garras por sus hijas.

