Sahamara Lobatón se enlazó en vivo este lunes con América Hoy, en cuyo set se encontraba su mamá, Melissa Klug. La joven influencer está radicando en Estados Unidos desde hace dos semanas, luego de tomar la decisión de alejarse de su familia para probar nuevas oportunidades en el país del norte.

“Estamos viviendo en Virginia, en Richmond”, comentó la hija de la chalaca mientras estaba con su pequeña Xiaxa fuera de su nido. “Estoy acomodándome, a full, matriculándome, haciendo todos los papeles y cuando estamos en la casa, nos damos el tiempo para comunicarnos con la familia”, expresó.

Asimismo, Samahara Lobatón comentó que todos los días llama a su mamá, a su abuela y a sus hermanas y hermanos, ya que le costó mucho separarse de ellos ya que en los últimos meses, antes de mudarse a Estados Unidos, vivió en la casa de Melissa Klug.

Y aunque confesó que es difícil estar lejos de su familia, aseguró que la decisión de radicar en EE.UU, fue el beneficio de su hija. “Es abrirle una nueva vida a Xiana, otro mundo, una cultura más avanzada y es por el futuro de todos”, indicó.

Samahara da detalles de su vida en EE.UU.

¿POR QUÉ SAHAMARA LOBATÓN SE MUDÓ A EE.UU.?

Según Samahara Lobatón, la familia de su pareja, Youna, ya tiene un año viviendo en Estados Unidos, por lo que conversaron para iniciar una nueva vida allá. “Fue difícil comunciarlo a mi familia y al despedirnos todos lloramos. Mi mamá siempre me ha apoyado y me dice que si no me gusta, allá tengo mi casa”, acotó.

“Tengo tres semanas acá, estamos viviendo con los papás de Youna hasta que encontremos un departamento y nos podamos mudar solos. Quiero estudiar educación o psicología infantil. Voy a dedicarme a Xiana y a estudiar” , aseveró.

