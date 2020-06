TIENE QUE CUIDARSE. Samahara Lobatón muestra su rechazo a los comentarios negativos que recibe, la ex chica reality decidió desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram tras anunciar que se convertirá en mamita.

Samahara Lobatón , la segunda hija de Melissa Klug, informó-a través de su cuenta de Instagram- que está embarazada de su novio Youna , con quien vive hace varios meses tras distanciarse de su mamá. Aunque lo negó en varias ocasiones , la hija de la chalaca y el exfutbolista Abel Lobatón escribió un extenso mensaje donde confirma que está en la dulce espera a los 18 años.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, inició Samahara Lobatón.

Tras la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de la joven y su embarazo. La mayoría está centrado en la juventud de la futura mamita. Al respecto, Samahara Lobatón indicó “ya sé soy súper joven, me falta mucho por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser”, explicó.

Los comentarios en su contra han continuado, es por esta razón que actualmente Samahara Lobatón desactivó la opción para comentar en sus publicaciones de Instagram. Es lo mejor para ella y para el bebé en el camino.

Samahara Lobatón contó la razón por la que quedó embarazada

