Samahara Lobatón dejó en claro que no pasará la Nochebuena con Melissa Klug, ya que ahora su familia nuclear está compuesta por su pareja, el barbero Youna, y su hijita Xiana.

La hija de la chalaca aclaró que diciembre es un mes ‘increíble’ para su familia ya que su pequeña ya está creciendo y es muy consciente de esta festividad. “La disfruta, le llama mucho la atención las luces, el Papa Noel...”, comentó para En Boca de Todos.

En ese sentido aseguró que ama a su mamá, pero pasará las fiestas de fin de año en su nuevo departamento. “La adoro, ella sabe que es mi vida, me llevo súper bien con ella, somos amigas, pero mi familia principal es Youna y Xiana y la Navidad la vamos a pasar los tres en nuestro nuevo departamento, que ya estamos a punto de mudarnos. Xiana va pasar la Navidad con sus papás, en la casa de sus papás”, dijo la joven influencer.

Sin embargo, explicó que al día siguiente irá a visitar a Melissa Klug y a su bisabuela con su bebé. “Luiego Xiana irá con su papá a ver a sus abuelos, a estar con ellos”, acotó.

Finalmente, afirmó que la decisión de pasar la Navidad los tres solos fue de ellos, no porque la chalaca le haya negado la entrada a su casa a Youna. “Si nos dividimos entre la familia de él y la mía, así no es. Ellos ya dejaron de ser nuestra familia principal, ahora es la familia secundaria y mi núcleo familiar ahora es Youna, Xiana y yo”, indicó Samahara Lobatón.

MELISSA NO QUIERE A YOUNA EN SU CASA POR NAVIDAD

Melissa Klug fue entrevistada por el programa “En Boca de Todos” para contar detalles de cómo celebrará esta navidad, pero lo que más llamó la atención fue que entre los invitados de la ‘Blanca de Chucuito’ no está la pareja de su hija Samahara Lobatón.

Tula Rodríguez le preguntó a la empresaria sobre la presencia de su yerno Youna en esta celebración de Noche Buena; sin embargo, la chalaca fue clara al revelar que él no está invitado.

“Estará mi hija y mi nieta, de ahí ella de hecho que se va a tener que ir con su familia, ella (Samahara Lobatón) no vive acá”, señaló.

Respecto a la reconciliación de su hija Samahara con el barbero, Melissa Klug dijo que se mantiene distante de las decisiones de sus hijas, sin embargo, cree que una madre siempre tiene la razón.

“No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. No me puedo meter en su vida porque ellas ya soy grandes y deciden con quien estar, pero yo estoy para apoyarlas y para aconsejarlas”, añadió.

