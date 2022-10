La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, dijo que su mamá está muy enamorada del futbolista Jesús Barco, a quien considera un chico ‘A1′, y que su ‘hermanito o hermanita’ llegará en el momento indicado, pues la chalaca ha dicho que le gustaría ser mamá de una niña, nuevamente, luego que nació su nieta Xiana, quien le despertó el instinto maternal.

“ L os veo muy enamorados y me encanta. Él es un chico A1 y lo adoro, le mando un beso. Quiere a todos sus hijos y la adora (a Melissa). El hermanito llegará cuando quiera llega r ”, comentó la joven madre.

De otro lado, manifestó estar preparada para las críticas que recibirá por su participación en ‘El Gran Show’, a donde regresa luego de superar una ‘septicemia’.

“T engo la correa ancha, trabajo en televisión desde los 16 años y estoy preparada. Estuve un poco nerviosa en mi presentación, pero vamos con todos, menos miedo” , agregó.

MELISSA ALISTA BODA CON BARCO

Recordemos que hace unos meses Melissa Klug dijo a Trome que el próximo año se casará ‘sí o sí’ con Jesús Barco y está aprovechando el viaje de vacaciones que hizo, con sus hijos varones, a República Dominicana para ver los lugares donde se efectuaría su matrimonio con el futbolista del Sport Boys.

“Hice el viaje con mis hijos aprovechando sus vacaciones, ya el 7 de agosto regresamos a Lima para que ellos vuelvan a clases. Además, tengo que aprovechar este momento porque ya el mayor (Adriano) está en la adolescencia y puede ser que el próximo año me diga que ya no quiere venir y prefiera salir con los amigos, y mis hijas, pues Gianella está estudiando y trabajando, pronto se va a graduar como abogada, Samahara con su familia, Melissa, con sus estudios y el enamorado”, dijo.

Estás en La Romana, que es una zona donde la playa es más tranquila que en Bávaro...

Sí, aquí ni olas hay y mis hijos y yo la estamos pasando muy bien.

¿Jesús te dará el alcance?

No, él está concentrado y jugando.

¿En esa zona te gustaría que sea tu boda?

Sí, me encantaría casarme aquí, por eso también estoy averiguando algunas cosas.

¿Tienes fecha para la boda?

El otro año sí o sí.

¿Comprarás tu vestido de novia en el exterior?

Mi vestido será simple, pero lindo, ya lo tengo en la mira y será de color hueso.

¿Lo diseñarán en Perú?

Yo apuesto por los diseñadores peruanos, me encanta el trabajo de Maritza Mendoza.

TENDRÁ UNA BODA MÁS FICHA

La ‘blanca de Chucuito’ también reveló hace unos días que su ‘matri’ será más “ficho” que el de Ethel Pozo y Julián Alexander. Como se sabe, la boda de la hija de Gisela Valcárcel se realizó en la hacienda La Colorada.

“Yo no lo hablo por ese lado porque todo estaba muy lindo, la decoración, la torta, sino es que quizás (Ethel) invitó a muchas personas que no debieron estar (...) Yo digo de ‘ficho’ porque glamuroso y todo eso no, sino por las personas que estuvieron ahí”, expresó.

No obstante, indicó que ella y Jesús Barco aún no se ponen de acuerdo con el lugar en donde se realizará su ceremonia, ya que ella quiere que sea en la playa, pero el futbolista desea que se haga en Lima.

TE PUEDE INTERESAR: