Samahara Lobatón y Youna se animaron a hablar sobre la relación que tienen con Melissa Klug, ya que se especuló que la ‘Blanca de Chucuito’ no estaba de acuerdo con la reconciliación de la parejita.

”Si bien es cierto que mi mamá y Youna no son los mejores amigos, son familia. Mi mamá es así con todos los novios de mis hermanas, no solamente con Youna. Ella es fría, un bloque de hielo”, afirmó Samahara en el programa ‘En boca de todos’.

Asimismo, aclaró que los mensajes que subió su mamá en sus redes, sobre ‘las señales que esa persona no es para ti’, no tienen nada que ver con ellos.

”Primero ella lanzó esos mensajes, y después él (Youna) publicó (lo de la reconciliación), o sea, no tiene nada que ver”, indicó.

Por su parte, Youna aseguró que tiene una relación de respeto con la chalaca.

”Todo lo que se dice son mentiras, especulaciones. La señora (Melissa Klug) estuvo en el baby shower, en el cumpleaños de mi hija, no hay malas caras ni faltas de respeto. No somos mejores amigos, no voy a desayunar con ella, pero una falta de respeto no ha habido. Nosotros tuvimos un error por inmadurez (se agredieron y denunciaron) y entiendo que mi mamá como la señora han estado molestas por la situación”, manifestó.

YOUNA INSISTIÓ EN LA RECONCILIACIÓN

Asimismo, Samahara contó que fue Youna quien insistió en la reconciliación y tuvo palabras de elogio y respeto hacia su actual pareja.

”En realidad, en estos últimos meses ha sido él quien le ha puesto más punche a la relación, porque quería recuperar a su familia. Al ver que quiere a su familia, que me ama, que se desvive por su hija... y no me voy a cansar de decirlo, Youna es un excelente padre, más allá de lo que nosotros tengamos como relación, yo me saco el sombrero por él”, finalizó.