PIDE QUE NO LE PREGUNTEN. Melissa Lobatón, la hija menor de Melissa Klug, le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, sin embargo, la joven no quiso responder las relacionadas al embarazo de su hermana.

Tras la insistencia de sus seguidores sobre los sentimientos que le genera que su hermana esté embarazada, Melissa Lobatón indicó que ella fue una de las primeras en enterarse. “Para mí no es novedad, ni mucho menos noticia y no hablaré más del tema. Gracias”, se lee en la publicación que hizo joven en Instagram.

Melissa Lobatón también agrego que ya es tía de la bebé de su mejor amiga. De este modo, la hermana menor de Samahara Lobatón sienta su posición sobre el embarazo y pide a sus seguidores que continúen preguntándole sobre ese tema.

Como se recuerda, Samahara Lobatón contó que a las primeras personas que les conté sobre su embarazo fue a sus hermanas y a una tía que le tiene mucha confianza, su tía Maritza. Ellas fueron rotando la noticia hasta que tuvo que hablar con su mamá y mi papá.

“Esperaba que no tuvieran la mejor reacción del mundo, pero como lo dije yo vivo sola hace más de un año, me mantengo sola y no esperaba que me invitaran. Mi papá lo tomó bien, no lo tomó como yo lo esperaba, porque esperé que me gritara o algo así. Lo tomó súper bien”, evitando mencionar en todo momento contar cuál fue la reacción de Melissa Klug

Samahara Lobatón está embarazada. (Magaly Tv. La firme-TROME)

