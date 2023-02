Samahara Lobatón compartió con sus miles de seguidores de Instagram que su pequeña hija no ha tenido muchas complicaciones en su primera semana en el nido al que asiste en los Estados Unidos.

La hija de Melissa Klug contó que Xianna en sus primeras clases ha fluido bastante bien con el idioma inglés. . “Los niños son esponjas y eso creo que todos los papás lo sabemos (...) en el caso de Xianna ya venía viendo dibujos y canciones, todo en inglés, siempre he tratado de que vea todo en inglés, todo lo que es pantallas en inglés, y ha sido súper rápido”, contó Samahara Lobatón en unos videos compartido en su storie de Instagram.

“Xianna como que no se ha tardado mucho, va muy bien en sus clases, se integra bien y es locazo porque ahora nos sale con cada palabra que, en realidad, me quedo mirándola y le pregunto ‘qué es eso’ para ver qué me responde”, acotó.

La hija de Melissa Klug confesó sentirse bastante sorprendida debido a que su pequeña ya dice algunas frases en inglés. “El otro día estaba sentada en su silla del carro y me dijo ‘wow, qué lindos mis shoes (zapatos)’, y yo ‘¿qué?’, y ella me dijo ‘sí, mira’, y yo ‘Xianna, ¿qué son shoes?’, y ella me dijo ‘son zapatos, mamá’, y yo ‘oh’, literal me dejó en shock”, relató.

En otro momento,, Samahara Lobatón reveló que los profesores de su pequeña solo hablan en inglés. “En el nido de Xianna hay una clase en español, pero es a partir de los 3 años y Xianna tiene 2 y 3 meses, entonces, en su salón, para su mala suerte, sus dos profesores no hablan español, hablan solamente inglés, entonces hacen su esfuerzo por aprender palabras para poder comunicarse con ella , pero como les digo, Xianna se ha adaptado súper bien, entonces como que bien, todo es en inglés”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR