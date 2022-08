¡UY NO! El programa de Magaly Medina mostró el testimonio de dos personas que no quedaron conformes con los servicios de Samahara Lobatón en redes sociales. La hija de Melissa Klug es influencer por lo que trabaja promocionando marcas de emprendedores.

No obstante, una de estas marcas que trabajó con la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ uso sus redes para contar que le cobraron 350 soles para un sortero en el perfil de Samahara y que le prometieron que ganaría de 500 a 1000 seguidores.

“Le hago el abono (…) Yo obtuve a lo mucho 380 seguidores, exagerando, prácticamente un sol por seguidor”, dijo.

Otra mujer también afirmó que la influencer no le soluciona su problema y se negaron a realizarle la devolución. “No me han llamado (…) Por favor hasta el día de hoy no me dan solución a mi compra. Devuelvame mi dinero”, dic el mensaje.

Samahara Lobatón: emprendedores se 'quejan’ de sus servicios en redes sociales

¿Qué pasó con Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón se encuentra en medio de la polémica luego de revelar que gastó 40 mil soles en el cumpleaños de su hija. Una de las engreídas de Melissa Klug se enfrentó a un tiktoker que la puso en evidencia al decir que usaba zapatillas bamba.

Sin embargo, su madre y la misma Samahara afirmaron que cuentan con los medios necesarios para comprarse cosas originales. El único trabajo conocido de la hija de la Klug es en redes sociales, ya que al ser una persona de la farándula promociona algunos emprendimientos.

