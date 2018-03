Las cosas se pusieron calientes en Combate. El enfrentamiento de la noche del día lunes llegó gracias a Samahara Lobatón y la bailarina Gabriela Herrera. Ambas han dejado en claro que no se llevan bien, pero las cosas se salieron de control.

Todo comenzó cuando Samahara Lobatón salió en defensa de Michela Elías y quería brindarle su apoyo frente a todos en Combate. Sin embargo, apenas tomó la palabra, Gabriela Herrera empezó a interrumpirla.

Ambas empezaron a hablar al mismo tiempo y alzaron la voz hasta que los conductores de Combate decidieron que cada una hable por turnos. Samahara Lobatón le increpó a la bailarina que solo estaba en el programa porque le buscaba la bronca y se colgaba de ella.

"La operación te ha hecho mal al cerebro porque ni con operaciones, ni con nada vas a ser bonita", le dijo Gabriela Herrera a Samahara Lobatón. La hija de Melissa Klug se tuvo que morder la lengua para no responderle.

Pero lo que desató toda la locura en el set de Combate fue cuando la bailarina Gabriela Herrera le dijo a Samahara Lobatón que ella solo estaba en el programa porque su mamá, Melissa Klug, era la persona famosa.

"A mí me llamaron por mi talento, no por favor de nadie. Y no tendría por qué colgarme de ella porque para mí, ella no tiene ningún talento. Ella está aquí por la mamá y por un favor, nada más", dijo la bailarina Gabriela Herrera.

Ante esto, Samahara Lobatón no se guardó nada y decidió hacer polvo a la bailarina con una contundente respuesta, que no le gustó nada a los conductores de Combate. "¿Quién te conocía antes de llegar acá y de moverle el poto a Emilio Jaime?"

Rápidamente, Renzo Schuller le retiró el micrófono a Samahara Lobatón para que no continúe hablando de esa manera durante la discusión con la bailarina. Gian Piero Díaz pidió mesura y respeto al hablar una con la otra, sino todo se terminaba.

Samahara Lobatón declaró que no volvería a referirse a la bailarina y solo le deseó lo mejor a Michela Elías en su baile. Gabriela Herrera respondió así: "Su opinión poco o nada me interesa. Yo tomo las cosas de quien venga y a mí ellas no son nadie. Simplemente les diré que yo logré estar aquí por mí talento. No por alguien que trabaja aquí".

Esta pelea no le gustó nada a los jurados, quienes son bailarines profesionales. Una de ellos puso en su sitio a la bailarina Gabriela Herrera de esta manera: "Una bailarina profesional no se expresa como tú te has expresado ni se comporta como tú. No estás dejando en alto la danza. No me respondas. La danza no es este callejón que acaban de hacer. La danza es disciplina, es dar lo mejor de cada una en su presentación"

