QUÉ PASÓ. Una usuaria tuvo que recurrir al portal de Instarándula para acusar a Samahara Lobatón de estafa al no entregarle un producto que le compró en su closet sale y no devolverle su dinero. La engreída de Melissa Klug no se quedó callada y salió al frente para amenazar la mujer con una denuncia por difamación.

“ Samahara Lobatón, cuándo piensas en mandarme el producto o el dinero. Te hice el depósito de 280 soles por la compra de un saltarín y una casaca en tu closet sale y ahora me doy con la sorpresa que has puesto en venta el saltarín que te compré y nunca me mandaste. Te envié mi número de cuenta, espero que me hagas el depósito”, se lee en el mensaje de la usuaria.

Sin embargo, la mujer informó al periodista Samuel Suárez que minutos después de hacer pública su denuncia, la influencer Samahara le depositó el montó que le estaba debiendo. Sin embargo, Instarándula dejó en claro que nada quita “el mal sabor generado”.

Además, tras haberle entregado el dinero, Samahara le envió un mensaje a la usuaria para dejarle entrever que la demandaría por difamación si es que no se rectifica y borra los mensajes.

“ Tienes 24 horas para eliminar el post o procederemos a una denuncia por difamación . En todas las ocasiones se te dijo que sería dependiendo de nuestra disponibilidad. Esperamos que sea eliminado o procederemos legalmente, gracias”, mencionó.

TROME | Samahara Lobatón es acusada de estafa

SAMAHARA INCREPA A SAMU DE INSTARÁNDULA

A través de su cuenta de Instagram, Samahara le envió un extenso mensaje a Samuel Suárez para asegurarle que la usuaria quiere colgarse de ella y que todo está distorsionado, pues ha cumplido con entregar el dinero.

“ Sería mucho mejor que puedas averiguar antes de publicar algo, en el closet sale siempre pongo que solo se hace vía recojo . En el caso de las conversaciones, ella las edita de la manera que le conviene para colgarse de algo que no tiene ni pies ni cabeza. La devolución fue hecha antes de que ella lo hiciera público (...) No está bien que se quieran colgar de esa manera”, puntualizó.