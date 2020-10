Tal como lo prometió desde que anunció su embarazo, Samahara Lobatón ha compartido en sus redes sociales toda su experiencia como madre primeriza. Es así que tras el nacimiento de Xiana, decidió narrar cómo vivió su alumbramiento.

“Voy a contarles cómo fue mi parto y cómo sentí que estaba en trabajo de parto, cómo fue que terminó porque en realidad no terminó como esperaba”, dijo la hija de Melissa Klug.

Según reveló en Instagram, todo comenzó el miércoles, cuando empezó a sentir contracciones fuertes. “Me dolía bastante la espalda, la barriga la tenía dura. No sabía si eran contracciones falsas o de verdad estaba entrando en trabajo de parto. Tomé lonche en la casa de la abuela de Youna, vine a mi casa, me eché y cuando Youna vino del trabajo le dije ‘me siento mal de verdad’”, contó Samahara.

Fue en ese momento que se comunicaron con su médico, quien les recomendó que vayan a la clínica preparados para el parto. “No tenía hecha mi maleta, estaba hecha un manojo de nervios, me dolía todo, quería morirme”, dijo al recordar esos momentos de tensión.

La hija de Abel Lobatón reveló que tuvo problemas para dilatar, lo que le hubiera permitido tener un parto natural. “A las 10 a.m. la bebe comenzó a disminuir su frecuencia cardiaca y que tenía que hacerme sí o sí una cesárea de emergencia porque la bebe ya no aguantaba más”, indicó.

Según Samahara, los nervios la hicieron olvidarse del dolor y ni sintio cuando le pusieron la epidural. “A las 2:45 nació Xiana, fue lo más hermoso de mi vida, estoy enamorada de mi bebé, es perfecta”, dijo orgullosa de su pequeña.

Asimismo, contó que su hijita nació antes de tiempo, a las 36 semanas y dos días de embarazo, y con un peso muy bajito (2 kilos 300), aunque no fue necesario que la pusieran en incubadora.

Samahara Lobatón y su experiencia al dar a luz. TROME (Video: Instagram)