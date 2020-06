UNA ANTESALA A SU ENTREVISTA EN EN BOCA DE TODOS. Samahara Lobatón le pidió a sus seguidores que le realicen preguntas. La segunda hija de Melissa Klug hizo este pedido a través de su cuenta de Instagram.

Samahara Lobatón respondió las dudas de sus seguidores, las cuales en su mayoría apuntan a su embarazo. La segunda hija de Melissa Klug se convirtió en protagonista de titulares de espectáculos debido a que anunció que está embarazada de 4 meses. “Ya sé soy súper joven, me falta mucho por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé, seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Samahara Lobatón comparte todo lo que sucede con su embarazo en redes sociales. La joven también le contó a sus seguidores que está esperando una niña, “su princesa”. “Es una Bebita 💓 nuestra princesa @flockogram 😍🤤”, escribió Samahara Lobatón en la mencionada red social y etiquetó a su pareja.

Entre las preguntas que le hicieron sus seguidores una llama la atención en particular, se trata de la fecha para que le esté programado que dé a luz. “Esta programado para el ocho de noviembre, mi cumpleaños es el 20, va a ser el mejor regalo de cumpleaños que me dará diosito”, contó Samahara Lobatón muy entusiasmada.

Samahara Lobatón también anunció que estará invitada en el programa En Boca de Todos para contar detalles sobre su embarazo. “Hola, amigos de En Boca de Todos, quiero contarles que este viernes estaré con ustedes para contarles todo sobre mi embarazo”, dijo la segunda hija de la empresaria Melissa Klug.

Samahara Lobaton revela para cuando está programada su fecha de parto (TROME)

