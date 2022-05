Jorka Otoya rompió su silencio para las cámaras de Magaly Tv La Firme luego que Amor y Fuego revelara una denuncia que le entabló a Samahara Lobatón por acoso. Según la jovencita, la hija de Melissa Klug hasta la amenaza de muerte y la acusa de querer aparentar tener una relación con Youna, el padre de su hija.

Según contó, esta no es la primera vez que recibe amenazas de la influencer pues hace dos años vivió una situación parecida. Y es que Jorka conoció a Youna en ese tiempo, durante una fiesta en el sur de Lima. A partir de ese momento, Samahara se la tenía jurada.

“Me invitan a una fiesta en La Perla y Youna me dice para que lo fuéramos a recoger. Fuimos a su casa, lo llamé y parece que Samahara escuchó y se molestó. Luego me llamó Youna a decirme que no iba salir”, contó la joven tatuadora de 21 años.

Asimismo, narró que a los días recibió unos mensajes de Samahara Lobatón reclamándole por su cercanía con Youna con lisuras. “Después de tiempo hablo con Youna y le pregunto si todavía Samahara me tenía cólera y me dice que si, que cuando ‘te vea te va arrastrar, te va pegar, te va matar’” , contó Jorka Otoya.

Asimismo, reveló que hace unos días el barbero se comunicó con ella para advertirle que la hija de Melissa Klug le quería ‘hacer el pare’ porque le habían dicho que estaban juntos y que tendrían algo más que una amistad.

Jorka Otoya, amiga de Youna, habló para el programa de Magaly Medina y denunció que viene siendo víctima de acoso por Samahara Lobatón.

LOS FUERTES CHATS QUE SAMAHARA LOBATÓN NIEGA

Amor y Fuego mostró unos chats que mantuvieron ambas jóvenes, en los que Samahara la acusa de inventar que tiene algo con su pareja. “Te gusta panudearte con Youna, inventar que tienes algo con él, asquerosa” , le dice mientras le pide que le conteste el teléfono.

Jorka le contestó a Samahara Lobatón y aseguró que no tiene nada con el barbero. “No me gusta tu marido hijita, madura”, le respondió. “¿Madura? Madura tú que a todo el mundo le dices que tienes algo con él. Me vas a conocer” , le advierte la influencer.

Según el documento policial al que tuvo acceso el programa de Rodrigo González, Jorka Otoya denunció a Samahara Lobatón hace unas horas pos acoso. Dice que recibió llamadas de la hija de Melissa Klug y mensajes de texto amenazándola y diciéndole que si no contestaba, iría a su domicilio para matarla, porque presume que tiene una relación sentimental con el esposo de la denunciante. “Te mato hija de p... porque te mato”, se lee en uno de los mensajes de Samahara.

SAMAHARA LOBATÓN DICE QUE CHATS SON EDITADOS

En conversación con Amor y Fuego, la joven influencer aseguró que no sabe quién es Jorka Otoya . “Ahora todas me conocen y hasta se inventan conversaciones. Yo ahorita estoy con mi bebé enferma, no sé de qué me hablas”, dijo para la reportera del programa de Rodrigo González.

En ese sentido, Samahara Lobatón aseguró que los chats que mostró la amiga del padre de su hija son editados, aunque reconoció que ese número de WhatsApp sí es suyo pero solo lo utiliza para trabajar. “Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, indicó.

Por otro lado, la hija de Melissa Klug amenazó a la joven denunciante con entablarle una contrademanda. “Si me ha denunciado como dices llegaremos hasta el final y le devolveré la denuncia por difamación porque esa conversación es editada , como te digo, no tengo idea de quién es”, acotó.

Finalmente, Samahara Lobatón dice que en estos momentos no tiene cabeza para tener problemas con terceros porque su pequeña se encuentra mal de salud. “Mi hija está enferma y no de hoy, hace cuatro días estamos en idas y venidas de emergencia, en qué cabeza podría estar yo teniendo problemas si mi hija está enferma”, dijo la influencer.

