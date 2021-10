En una transmisión en vivo, Lesly Castillo se sinceró con sus seguidores y respondió algunas preguntas relacionadas a la fiesta que realizó Samahara Lobatón por el primer año de su hija Xianna. Al respecto, la modelo precisó que no gastaría tanto dinero en una celebración así.

Como se recuerda, los organizadores de la fiesta de la hija de Samahara Lobatón revelaron que la popular ‘Chica Klug’ gastó más de 120 mil soles en la celebración y que todo lo pagó al instante.

“No me voy a gastar S/ 120 mil soles en una fiesta, así como he leído por ahí. No, no hay forma que gaste así, aunque si tienes el dinero, bueno...”, dijo Lesly Castillo en una transmisión en vivo.

LESLY CASTILLO DICE QUE HA MADURADO

Asimismo, precisó que es ‘tonto’ gastar tanto dinero en la fiesta de cumpleaños de un niño, sin embargo, reconoció que ella lo había hecho años atrás, pero que con el tiempo se arrepintió.

“A veces las mamás gastamos dinero por las puras, me ha pasado, por eso ya no hago fiestas así grandes. Es tonto gastar más de 10 mil dólares para la fiesta de un niño. Yo lo hice y luego me arrepentí, uno va madurando con el tiempo”, puntualizó.

Samahara Lobatón y Youna armaron fiestón para celebrar el primer añito de su bebé Xianna (Video: Instagram Sam Lobatón)

¿CUÁNTO COSTÓ LA FIESTA DE LA HIJA DE SAMAHARA LOBATÓN?

Pese a que el organizador afirmó que la fiesta de la hija de Samahara Lobatón costó al rededor de unos 120 mil soles, en Magaly TV, La Firme, la especialista Gabriela Ibárcena estimó que la celebración debió costar entre 60 y 80 mil soles, además, la organizadora de eventos top compartió sus impresiones sobre los videos que vio de la celebración.

“A nivel costo sí esto puede haber costado entre 60 y 80 mil soles, es pomposo; pero no es de muy buen gusto”, manifestó Ibárcena en declaraciones al popular programa de espectáculos.

