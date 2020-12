Samahara Lobatón Klug reveló a sus seguidores que sufrió de un cuadro de mastitis, que le provocó fiebre y que le tiemble todo el cuerpo. Debido a esta situación no pudo interactuar tan seguido en sus redes sociales, como usualmente lo hace.

“Hola chicos aprovechó para aparecer por aquí, ya que he estado con mastitis, terrible con fiebre y es por la sobreproducción de leche que tengo. Me fui a la casa de mi mamá, me olvide mi máquina extractora y no pude extraerme durante tres días”, manifestó.

la joven Samahara agregó que esta fue la segunda vez que le dio este mal; pero ya se encuentra con un mejor estado de salud.

“Ya estoy definitivamente mucho mejor, ya no he hecho fiebre en todo el día, así que nada sigan participando (en sus sorteos) mañana digo la ganadora vía Spike”, contó la joven madre de familia.

SAMAHARA LOBATÓN EN LAS REDES SOCIALES

Recordemos que Samahara Lobatón es una persona muy activa en sus redes sociales y esta ausencia motivada por temas de salud, causó preocupación entre sus seguidores.

