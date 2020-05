NO SE DAN TREGUA. Tras la noticia del embarazo de Samahara Lobatón, todos los reflectores de la farándula local se dirigieron a Melissa Klug ¿Será este niño el que devuelva la armonía entre madre e hija?

El distanciamiento entre Melissa Klug y Samahara Lobatón no empezó en 2019, empezó un año antes cuando la joven empezó una relación con Jean Paul Caipo, un modelo que no era del agrado de la empresaria porque sentía que no era sincero con su retoño.

ENVÍA CARTA NOTARIAL A PAREJA DE SU HIJA

La situación llegó a su límite cuando Samahara Lobatón a sus cortos 16 años ingresó al reality Combate, una decisión que no habría sido bien vista con agrado por Melissa Klug debido a la exposición constante de su hija en un medio como el televisivo. Cuando se convirtió en una chica reality aún mantenía una relación con Jean Paul Caipo, sin embargo, la joven empezó a ser relacionado con el chico reality Diego Alonso.

Jean Paul Caipo fue entrevistado por un programa de espectáculos y arremetió contra Samahara Lobatón y también habló de la relación tensa entre madre e hija, esto generó que Melissa Klug le enviara una carta notarial. Tras el suceso, Samahara Lobatón se separó de Caipo, sin embargo, antes de terminar definitivamente su relación tuvieron varias ideas y venidas.

IVANA YTURBE Y SU AMISTAD CON SAMAHARA LOBATÓN

Otro de los aspectos del distanciamiento entre Samahara Lobatón y Melissa Klug fue la cercanía de la joven con la modelo e integrante en ese entonces del reality Combate, Ivana Yturbe. Al parecer, la empresaria consideraba que la modelo utilizaba a su hija para acercarse al futbolista Jefferson Farfán.

Cuando Melissa Klug da a entender que podrían estar aprovechándose de la menor por su edad y su inocencia, Samahara Lobatón se mostró muy disgustada con las declaraciones de su madre y se lo habría hecho saber, no obstante, la empresaria y ella habrían llegado a un acuerdo que fue interrumpido con la llegada de Youna a la vida de la segunda hija de Melissa Klug.

NO TE QUIERO VER CON ÉL

La paciencia de Melissa Klug llegó al límite y le habría pedido a Samahara Lobatón que no continué con el joven porque ambos tenían muchos problemas y no veía contenta a su hija. La joven no soporta la restricción y decide irse de su casa. La decisión la tomó a inicios del 2019 y en abril a sus 17 años, Sam deja su casa para ir a vivir con Youna.

Samahara Lobatón da a conocer en redes sociales que la relación con su madre no iba a mejorar y que prefería mantener su distancia debido a las especulaciones e insistencias de sus seguidores. Es así que en octubre de 2019, la joven hace una larga publicación en Instagram donde cuenta que hace ocho meses no vive con su madre.

''Este post es para aclarar todo lo que está pasando. Hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas, con mi papa, hermanas, familia y amigos. A mí me encantó, no hay más palabras para eso. Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá , mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales'', señaló la joven en aquella publicación.

SE ESPERA QUE EL HIJO DE SAMAHARA UNA A MADRE E HIJA

Luego de que Samahara Lobatón anunciara que está embarazada de cuatro meses, su madre, Melissa Klug, envió un extenso mensaje en Instagram sobre la maternidad, el mismo que está dedicado a sus hijas. Y aunque no menciona a la mayor de sus retoñas, muchos consideran que se trató de una llamada de atención.

“Cuando somos madres ni la edad ni las cinrcunstancias negativas son obstáculos para siempre darle lo mejor a nuestros hijos. Lo aprendí de mi madre, quien aprendió de mi abuela y por ello siempre hice y di lo mejor para cuidar hasta con uñas y dientes a cada uno de mis hijos”, empezó chalaca.

En ese sentido, reconoció que los hijos crecen y muchas veces los padres quieren protegerlos, pero ‘no podemos prohibirles escribir su propia historia y eso significa acertar y equivocarse’, dijo Melissa Klug en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que siempre tendrá un lugar en su corazón para todos sus hijos, ‘así su edad no les permita reflexionar sobre sus acciones y cómo pueden estas afectar a toda la familia’, escribió en clara referencia a Samahara Lobatón que se fue de su casa hace unos meses tras cumplir 18 años para vivir con su novio.

“Siempre tendrán la puerta de mi casa y de mi corazón abiertas para cuando llegue el día en que reflexionen y se alejen de todo aquello que hizo que la distancia sea su única solucción”, agregó la Blanca de Chucuito abriendo la posibilidad de una reconciliación con la mayor de sus hijas.

“Cuando nos convertimos en madres nos olvidamos de pensar en una misma porque nos toca pensar por dos. Porque de ahora en adelante nada será más importante que la feclidad de este pedacito mio. Por ello deseo de todo corazón que mis hijas aprendan esta linda enseñanza cuando Dios y la vida lo permitan, porque solo ese día comprenderán que no existe nadie como una madre", finalizó.

