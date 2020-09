Luego de que prácticamente se confirmara que Melissa Klug mantiene una relación amorosa con el joven futbolista Jesús Barco, de 23 años, la hija de la chalaca, Samahara Lobatón, fue consultada al respecto.

Pese a que muchos quisieron saber su opinión, Samahara Lobatón prefirió guardar silencio y reservarse su opinión sobre el nuevo romance de su madre. La joven indicó que aún ’no conoce’ al que sería el novio de la ’Blanca de Chucuito’.

“Yo no me meto en la vida sentimental de nadie. No (lo conozco) todavía no”, dijo Samahara Lobatón ante la pregunta del panel de ’En boca de todos’ que le consultó sobre el romance de su madre.

Melissa Klug y Jesús Barco se lucen muy amorosos en inédita foto filtrada | ATV

Melissa Klug, quien está pasando una de las mejores etapas junto a Jesús Barco, futbolista de Universitario de Deportes, utilizó su cuenta de Instagram para mandar un motivador mensaje a sus seguidores.

“Sí, te mereces todo lo bueno que te pasa. Nunca permitas que alguien te haga creer lo contrario. Nunca permitas que tus pensamientos hagan sentir que no. Sigue creyendo sigue confiando. Hay miles de cosas buenas esperando por ti”, escribió la chalaca en las historias de la red social.

Melissa Klug pasó varios días en una casa de playa junto a Jesús Barco, según reveló el programa ‘Magaly Tv. La firme’.

Melissa Klug y Jesús Barco son captados juntos (TROME)