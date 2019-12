Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, sorprendió-a través de su cuenta de Instagram-cuando fue consultada por uno de sus seguidores acerca de qué método anticonceptivo utiliza para cuidarse y no salir embarazada, aunque se presumía que la ex chica reality no respondería, lo hizo, considerándolo totalmente “normal”.

“Uso el nexplanon. Tiene una duración de tres años. Es un implante que te lo pones en el brazo y la efectividad es 99.9%”, escribió Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram.

La hija de Melissa Klug indicó que no debería ser un tabú hablar sobre la vida sexual de cada uno, agregando que la sociedad peruana es una “sociedad de mente cerrada y machista”.

"Creo que por eso hay tantas preguntas. La gente se asombra o se ofende cuando es completamente normal cuidarse. Estamos en pleno siglo XXI. Hablar de sexualidad y métodos anticonceptivos no está mal. Lo que está mal es no hablar de ello”, concluyó Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón. (Instagram)