Samahara Lobatón está otra vez en el ojo de la tormenta al ser denunciada por Jorka Otoya, una amiga de su pareja Youna. La hija de Melissa Klug fue acusada de acoso y de amenazar para que la joven se aleje del padre de su hija.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Samahara Lobatón aseguró que los chats mostrados donde revelan fuertes conversaciones son totalmente falsos y que estarían editados. En esa línea, aseguró que todo está bien con el padre de su hija.

“ Una relación se basa en confianza, estamos para crecer juntos e ir sumando en la vida como todos . Somos chibolos, todo bien, nosotros estamos muy bien como familia. Todo perfecto, Yo no tengo por qué mandarle indirectas a él, todo se lo digo en mi casa”, dijo.

Al ser consultada sobre los motivos por el que ella y Youna no se siguen en Instagram, la joven insistió que no existe problema alguno. “ Nosotros no estamos bloqueados, simplemente no nos seguimos, pero nos llevamos super bien, él y yo, así nos entendemos. No, todavía no me casen, por favor ”, remarcó.

TROME | Samahara Lobatón niega separación de Youna tras denuncia: “Estamos muy bien como familia”

MELISSA KLUG SE PRONUNCIA SOBRE SAMAHARA

Por su parte, la madre de Samahara Lobatón, Melissa Klug, fue consultada por el nuevo escándalo de su hija. La empresaria aclaró que ella ya es mayor de edad y responsable de sus actos.

“Cero comentario de mi hija. Ella es mayor de edad y es consecuente de sus acciones, yo no tengo nada que decir públicamente, lo haré en privado . Besos”, puntualizó.