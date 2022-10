¡JUEGA SUS CARTAS! En Instagram, Samahara Lobatón anunció que si logra salir de sentencia en El Gran Show realizará un sorteo de su iPhone 11.

Según la hija de Melissa Klug, para entrar en el sorteo deben enviar una captura de su voto. “Si salgo de sentencia, sortearé mi iPhone 11. Entrarán todas las personas que me envíen foto de la votación”, dijo.

En la última gala del reality de Gisela Valcárcel, Samahara Lobatón y Facundo González cayeron en sentencia. El integrante de EEG ha hecho promoción y ha pedido a sus amigos que lo ayuden pidiendo que voten por él.

Melissa Klug será el refuerzo de Samahara Lobatón

Recientemente, se conoció que Melissa Klug será el refuerzo de su hija Samahara Lobatón en El Gran Show. “Estoy aquí para apoyar a Sami, para que se pueda quedar, ella es bien chamba y me ha pedido que la refuerce y no le puedo decir que no. Y llegamos con Melissa, solo falta Gianella, y daremos lo mejor en la pista. Somos el team Klug y vamos a sorprender este sábado”, dijo.

