Samahara Lobatón se mostró muy tranquila y más que feliz con su embarazo de cuatro meses con solo 18 años de edad. La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón contó cuál fue la reacción de sus padres cuando les dio la noticia que serán abuelos y reconoció que cuando se enteró de su estado estaba muy nerviosa y preocupada por lo que podía pasar, sobre todo con su bebé, cuyo sexo lo revelará este lunes en su cuenta de Instagram.

La joven usó su cuenta de Instagram para publicar varios videos contando cómo se enteró que estaba embarazada y a quiénes les contó la noticia de su nuevo estado . Además de indicar que ahora está viviendo una nueva etapa con su pareja Youna.

Sin embargo lo que más llamó la atención es su casi nula mención a su mamá, Melissa Klug, quien envió un duro mensaje a su hija en redes sociales tras enterarse que la convertirá en abuela . “Siempre tendrán la puerta de mi casa y de mi corazón abiertas para cuando llegue el día en que reflexionen y se alejen de todo aquello que hizo que la distancia sea su única solución”, dijo la Blanca de Chucuito.

Pese a este mensaje, Samahara Lobatón decidió contar la reacción de sus padres cuando decidió contarles que va a ser mamá a su corta edad, a pesar que ellos dos no fueron los primeros en enterarse de la noticia.

“A las primeras personas que les conté fue a mis hermanas y a una tía que le tengo mucha confianza, mi tía Maritza y ya ellos fueron rotando la noticia hasta que tuve que hablar con mi mamá y mi papá. Esperaba que no tuvieran la mejor reacción del mundo, pero como lo dije yo vivo sola hace más de un año, me mantengo sola y no esperaba que me invitaran. Mi papá lo tomó bien, no lo tomó como yo lo esperaba, porque esperé que me gritara o algo así. Lo tomó super bien”, dijo sin mencionar si quiera a la chalaca.

DARÁ A LUZ EN NOVIEMBRE

Samahara Lobatón agregó que el nacimiento de su primer bebé está programado para el mes de noviembre y que a pesar de tener cuatro meses de embarazo aún está asimilando la noticia junto a su pareja.

“Es una responsabilidad muy grande la que se nos viene, está programado para noviembre (el nacimiento), igual ya a estas alturas de la vida, ya tengo 4 semanas y ya estamos en otra etapa, asimilando la noticia para ambos”, recalcó la exintegrante de Combate.

