Samahara Lobatón reapareció en TV tras el episodio de violencia familiar que protagonizó con el papá de su bebé, conocido como ‘Youna’. Al respecto, la hija de Melissa Klug precisó que actualmente solo mantiene ‘una relación de padres’ con el barbero por el bienestar de su pequeña Xianna.

En entrevista con el programa ‘Mujeres al mando’, Samahara Lobatón indicó que su intención tras el finde su relación con ‘Youna’ es mantener la cordialidad y precisó que jamás lo alejará de su hija.

“Tenemos una relación cordial de padres porque a la larga o a la corta somos papás de una niña maravillosa un ser de luz increíble que es Xianna y nuestra relación es de padres”, dijo Samahara Lobatón en el programa Mujeres al mando.

Tras el episodio de violencia, Samahara Lobatón confirmó que se sentó a conversar con ‘Youna’ para solucionar los problemas de la forma más civilizada y sin agresiones.

“Este tiempo que no hemos estado juntos creo que ambos nos hemos sentado a conversar y sabemos que lo más importante para nuestra vida es nuestra hija y queremos que sea feliz y que no sienta que tiene a la mamá y no al papá (...) queremos que ella crezca con ambos a su costado”, puntualizó.

TROME | Samahara Lobatón reaparece y confirma que terminó con ‘Youna’