¡UY! Samahara Lobatón estuvo en medio de la polémica tras revelar que gastó 40 mil soles en el cumpleaños de su hija. Ahora la hija de Melissa Klug reconoce que no estuvo bien decir cuánto había invertido.

“Fue una mala respuesta para ese momento, si bien en cierto sigo siendo chibola, no me excuso en mi edad, yo soy eutrófica al momento de pelearme, entonces si yo me quise gastar, la plata que me gasté fue porque yo la tenía”, expresó en América.

Además, la influencer enfatizó que cada persona es libre de gastar lo que quiera en cualquier celebración. “Para eso trabajamos, a la gente que trabaja no nos duele pagar el lujo que nos queramos dar”, agregó.

¿Cómo celebrará Samahara Lobatón el próximo cumpleaños de su hija?

La hija de Melissa Klug confirmó que sí le hará una fiesta de cumpleaños a su hija, pero que será “intima y familiar” por lo que no gastará 40 mil soles de nuevo.

“Al día siguiente nos vamos de viaje (...) Vamos a irnos a Punta Cana, tiene todo, y un parque de agua en el hotel”, expresó.

Samahara Lobatón llevará a su hija de viaje como regalo de cumpleaños

