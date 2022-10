¡YA NO GASTARÁ 40 MIL SOLES! Samahara Lobatón anunció que para el cumpleaños número dos de su pequeña no invertirá lo mismo que en la primera fiesta, ya que esta será más intima y sencilla porque se irán de viaje a un resort en Punta Cana.

En Instagram, la hija de Melissa Klug mostró un adelanto de los preparativos para el onomástico de su hija. Según detalló habrán dos tipos de sorpresas.

“Nos están ayudando con las sorpresitas de Xianna, miren estás bellezas... como les conté no solamente pueden haber sorpresas saludable sino también sorpresas de dulces porque hay niños que son grandes y comen dulces y no los puedo obligar a que no coman dulces. Tenemos dos tipos de sorpresas”, dijo.

Samahara Lobatón: ¿Qué incluirá la sorpresas saludables que dará por el cumple de su hija?

Según detalló Samahara Lobatón, la “sorpresas saludables” que entregará a los invitados del cumpleaños de su pequeña serán comprados un día antes porque son productos frescos.

“Todo lo que tiene que ver con sorpresas saludables se debe de ver un día antes o el mismo día porque todo es fresco yogurt, cupcakes de sangrecitas, cereales, todo tiene que ser fresco”, agregó.

