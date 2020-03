‘Le salió el tiro por la culata’. Samahara Lobatón publicó en su cuenta de Instagram la receta de un saltado de pollo. Lamentablemente, Rodrigo González notó que los ingredientes del platillo estaban mal escritos.

No le pasa ni una. Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para ‘trolear’ a la hija de Melissa Klug por escribir la palabra trozos con s en lugar de Z. “Samahara Lobatón la pega de chef y da receta, pero se olvida del ingrediente principal: una pizca de buena ortografía”, fue el lapidario comentario que hizo el conductor de televisión sobre la ex chica reality,

Esta no es la primera vez que Rodrigo González le manda su chiquita a la joven. En febrero de 2020 el conductor de televisión se refirió al distanciamiento de Samahara Lobatón y su madre Melissa Klug. “Mira lo que te pierdes por rebelde, Samaharita. Recuerda esto, niña atrevida, las madres no son eternas", fue el mensaje que le envió la ex figura televisiva a la ex chica reality por no estar presente en el cumpleaños de la expareja de Jefferson Farfán.

Además, Rodrigo González le aconsejó a Samahara Lobatón que no exponga su vida en redes sociales. “No tienes que dar ningún tipo de explicación. No todas las curiosidades que tiene el público se tienen que resolver. No siempre y menos cuando eres tan chica. Si piensas que con esto vas a tapar algo, lo único que estás abriendo una ventana mucho más fuerte de opiniones y de cosas hacia tu familia, entonces es delicado y complicado”, le dijo en noviembre de 2019.

Rodrigo González le envia su chiquita a Samahara Lobatón

