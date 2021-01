A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón rompió su silencio tras el violento episodio que protagonizó con el padre de su hija ‘Youna’, a quien denunció por agresión física, hace unos días. El barbero, hizo lo mismo argumentando que la joven lo atacó con un cuchillo.

En un extenso mensaje, Samahara Lobatón reflexiona sobre el Año Nuevo y agradece todos los mensajes de apoyo que le enviaron sus seguidores en este dificil momento que atraviesa.

Asimismo, Samahara Lobatón hizo énfasis en que este 2021 se enfocará en su hija Xianna de dos meses y evitó pronunciarse sobre su futuro con el padre de su pequeña.

“Feliz inicio de semana. Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna estoy súper enamorada de ella de mi bebita hermosa es inexplicable 😍 crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído, pero sé que he ganado sabiduría. Gracias Dios y universo porque conspiraron para darme lo mas bello de mi vida. Ahora, este año nuevo, deseo cumplir todas mis metas de la mano de Xianna y crecer mucho juntas. Gracias a ustedes por estar en cada paso de mi vida. Que este nuevo año sea maravilloso los amo”, escribió Samahara Lobatón.

POLÉMICO CASO

El pasado 28 de diciembre, Samahara Lobatón y Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de La Perla tras el violento incidente que protagonizaron. La pareja se agredió e incluso la joven, en su intento de defenderse, lo atacó con un cuchillo.

El parte policial al que pudimos acceder en exclusiva, narra detalle a detalle los testimonios de Samahara Lobatón y Youna. En el informe , la joven madre revela que él la lanzó contra el suelo, la atacó a puñetes, la arrastró jalándole el cabello y la pateó en la espalda y costillas en varias oportunidades.

“Fue agredida con dos empujones que la hicieron caer contra el piso. En la primera se puso de pie, pero en la segunda el agresor la tomó del cabello y arrastró por un pasaje a la altura de la cocina. (...) la siguió agrediendo con una serie de puñetes en sus brazos, varios ‘lapos’ en ambos lados de su rostro luego la empezó a patear en su espalda y costillas”, se lee en el parte policial.

TROME | Samahara Lobatón denuncia a Youna por agresión y ambos terminan detenidos en la comisaría