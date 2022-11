Sahamara Lobatón sacó las garras luego de las varias críticas que recibió tras mostrarse en una historia en sus redes sociales con las uñas acrílicas descuidadas. La hija de Melissa Klug ser animó a responderle a una seguidora, que la cuestionó por ostentar mucho dinero pero no invertir en el retoque de sus manos.

En ese sentido, aseguró que estuvo mal de salud y hasta internada varios días en la clínica, por lo que no tuvo tiempo para la manicura. “Me encanta que hablen tanta tontería, he estado internada desde el 8 de noviembre hasta el 16 de diciembre ¿sabías eso? No, porque no sabes absolutamente nada de mi vida y lo que pasó ”, escribió la joven influencer según difundió Instarándula.

Asimismo, indicó que prefiere estar las tres horas que le tomará retocarse las uñas en estar con su pequeña, a la que no vio por varios días. “Tras que he estado internada soy mamá a tiempo completo y prefiero esas tres horas que me demoraré retocándome las uñas pasarla con mi bebé que no me ha visto casi nada porque nuevamente caí enferma”, agregó.

Finalmente, Samahara Lobatón aseguró que es un ser humano ‘mortal’ como todos los demás y resaltó que desde hace varios meses viene batallando con una enfermedad. “Recuerda que soy un ser humano completamente mortal como tú! Que vengo luchando siete meses de mi vida con una bacteria que casi me mata y aún así me paro y sigo luchándola por mi hija! Y créeme, hacerme las uñas ahorita no es una prioridad, mi prioridad es estar con mi hija después de días de no haberla visto”, concluyó.

