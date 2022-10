EN SHOCK. Samahara Lobatón quedó sorprendida al enterarse en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’ que Youna dejó de seguirla en Instagram. La hija de Melissa Klug no supo explicar el momento luego que su ‘pareja’ anunciara su separación, pero luego se rectificara.

Las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo expusieron fotos donde el peluquero tomó la decisión de eliminar a Samahara de sus redes sociales. Ella quedó en shock y atinó a decir que ella tampoco lo seguía, pero que el último sábado sí comenzó a hacerlo para enterarse de sus publicaciones.

“Yo no lo dejé de seguir, no lo sigo hace más de un año, desde que antes que volviéramos a convivir... Lo comencé a seguir porque sino no me entero de las tonterías que sube ”, dijo.

Sin embargo, Samahara aseguró que su romance con el padre de su hija está en su mejor momento tras volver de un viaje internacional. Sostuvo que todo lo toma a la broma, pero que le llamó la atención por el mensaje que compartió en redes.