Samahara Lobatón dio su descargo y encaró al tiktok que la acusó de utilizar ‘zapatillas bamba’. La hija de Melissa Klug llegó hasta el programa ‘En Boca de Todos’ para asegurar que todo es parte de un contrato como influencer y que no promociona los calzados como originales.

“Te informo que ahora que quieres surgir en este medio de publicidad e influencer que las marcas te pagan para hacerles publicidad a sus productos, entonces eso fue lo que hice... Yo uso zapatillas originales ”, dijo fuertemente.

Evidentemente molesta e incómoda, Samahara Lobatón volvió a responder a George cuando este le aseguró que le importa más el dinero que lo que le dicen a la gente.

“No la venden como réplicas y al fin y al cabo a mí me pagan por hacerme la publicidad y yo estoy cumpliendo con mi contrato. Yo uso zapatillas originales y los puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de un año y medio y yo también me compro. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales? ”, puntualizó.

Samahara Lobatón dice que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija

SAMAHARA SE ENFRENTA A TIKTOKER

Samahara Lobatón se picó y se molestó con George, un tiktoker que la sacó al fresco y le dijo que usaba zapatillas bamba que copiaban el estilo y diseño de reconocidas marcas como Nike y Louis Vuitton.