Samahara Lobatón usó su cuenta en Instagram para revelar más detalles de su embarazo , pero sobre todo cómo se enteró y cómo se lo contó a toda su familia. La hija de Melissa Klug dejó en claro que el amiste con su mamá está muy lejos de darse, ya que evitó hablar de ella y recalcó que a las primeras personas a las que ella le contó sobre su estado fue a sus hermanas y a tu tía Maritza, a quien le tiene mucha confianza y cariño.

La joven de 18 años indicó que todo comenzó cuando se quitó el anticonceptivo que “ya venía usando hace casi cuatro años” debido a que le habían salido miomas y quistes en los ovarios. “Una ginecóloga me recomendó que me lo quitara para cambiar de método anticonceptivo para que pudiera comenzar a reglar. Me lo quité y me cuidé con una inyección de tres meses”.

“En enero me puse la inyección de un mes y en febrero me internaron casi tres semanas y en todo eso de ingreso y salida de la clínica me olvidé de ponerme la inyección, irresponsabilidad de mi parte, pero como había estado en tratamiento, con bastante medicina y me había estado cuidado por casi cuatro años, yo en mi cabeza tenía una pequeña esperanza que no iba a salir embarazada y para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada, pero no lo sabía y me fui a Punta Cana, viajé, me fui de paseo”, dijo con mucha naturalidad la hija de Melissa Klug.

Agregó que se enteró que estaba embarazada cuando ya tenía ocho semanas. “Me enteré porque obviamente no me venía la regla, pero como soy irregular, no estaba tan preocupada, entonces fui al ginecólogo donde me saqué la prueba, no la de sangre, de frente fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos, ya estaba formadito. Yo llegué como mi ecografía y se la mostré a Youna”.

Samahara indicó que estaba muy nerviosa y preocupada. “Se lo mostré a Youna, yo no sabía qué decir ni él qué decirme. Estábamos asustados, no sabíamos cómo reaccionar y hablando entre los dos tomamos la decisión de tener a bebé ”.

MELISSA KLUG NO FUE LA PRIMERA EN ENTERARSE

Asimismo, Samahara reveló que “a las primeras personas que les conté fue a mis hermanas y a una tía que le tengo mucha confianza, mi tía Maritza y ya ellos fueron rotando la noticia hasta que tuve que hablar con mi mamá y mi papá”

“Esperaba que no tuvieran la mejor reacción del mundo, pero como lo dije yo vivo sola hace más de un año, me mantengo sola y no esperaba que me invitaran. Mi papá lo tomó bien, no lo tomó como yo lo esperaba, porque esperé que me gritara o algo así. Lo tomó súper bien”, evitando mencionar en todo momento contar cuál fue la reacción de Melissa Klug.

NEGÓ EMBARAZO POR SU BISABUELA

Sobre la razón por la que negó estar embarazada, Samahara Lobatón manifestó que lo hizo por su bisabuela y la abuela de Youna. “Lo que no quería es que ellas se enteraran de esa forma (a través de los medios de comunicación)”

Finalmente, indicó que se encuentra muy feliz, que está en otra etapa de su vida y que el día lunes hará la revelación del sexo de su bebé.

