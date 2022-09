Samahara Lobatón declaró para América Espectáculos y dio detalles del próximo cumpleaños que le celebrará a su hijita con Youna. Según la joven influencer, el próximo onomástico de su pequeña será más familiar e íntimo y luego viajarán a un resort en Punta Cana para divertirse en un parque temático.

“Vamos a celebrarlo con sus amiguitos del nido, con nuestra familia cercana, en un local que es de full estimulación. Xianna se va divertir mucho, es lo que más le gusta, y al día siguiente nos vamos de viaje a Punta Cana. Yo me emociono un montón, me encanta organizarle los cumpleaños, me encanta organizar todo tipo de paseos, viajes, a mí me entretiene”, dijo la hija de Melissa Klug.

Por otro lado fue consultada por la polémica que se levantó cuando aseguró que se gastó 40 mil soles en el primer cumpleaños de su engreida. En ese sentido, aseguró que se arrepintió de haber revelado el alto monto que invirtió en la fiesta.

“Definitivamente fue una mala respuesta para ese momento. Yo sigo siendo chibola, no me estoy excusando en mi edad, pero yo soy muy eufórica al momento de pelearme” , se defendió Samahara Lobatón.

Sin embargo, aseguró que no tiene que rendirle cuentas a nadie sobre lo que gasta para la diversión de su pequeña. “Si yo me quise gastar la plata que me gasté fue porque la tenía y de verdad, que cada quien está dispuesto a gastar el dinero que se le dé la gana en los matrimonios, en las fiestas, en lo que uno quiere... para eso trabajamos . A la gente que trabaja no nos duele pagar el lujito que nos querramos dar” , acotó.

Finalmente, indicó que no hace caso a las críticas y que está bañada en aceite. “Tengo bastante correa, trabajo en televisión desde que tengo 16 años, voy a cumplir 21, tengo bastante correa y sé de quien tomo los comentarios. No soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo”, sentenció.

Samahara Lobatón aseguró que si gastó ese alto monto en cumpleaños de su hija fue porque tenía el dinero.

